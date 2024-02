Prazo de validade longo, cores: 10 sinais de que alimento é ultraprocessado

4. Alto teor de gorduras saturadas e os substitutos de gordura trans

Diferente de alimentos in natura, muitos ultraprocessados têm alto teor de gorduras saturadas e interesterificadas, as substitutas da gordura trans, banida no Brasil em 2023.

A gordura saturada ainda é presente em carnes, peixes e algumas sementes, mas as gorduras interesterificadas não são comuns na natureza, sendo produzidas pela indústria alimentícia por meio de óleos vegetais, como o de palma.

Como as gorduras trans, [as gorduras interesterificadas] são um novo tipo de gordura não encontrado na natureza. O processo de interesterificação produz não um, mas uma série de diferentes tipos de moléculas de ácidos graxos rearranjados. Cada nova molécula pode ser metabolizada de uma forma diferente e desconhecida pelo organismo humano. Gyorgy Scrinis, pesquisador, em explicação no livro "Nutricionismo: A Ciência e a Política do Aconselhamento Nutricional", em entrevista ao Joio e O Trigo

5. Instantâneo ou pronto para comer

Isso inclui uma variedade de alimentos saborizados e produtos congelados, prontos para aquecimento (como nuggets, pizzas e lasanhas). "Tudo que é feito para ficar pronto em um minuto, dois minutos, quer dizer que foi feita uma alteração desse alimento para que ele pudesse ficar pronto rápido", inclui Oppermann.