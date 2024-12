Por que casos de coqueluche aumentam no Brasil e como se proteger

Falta de reforço das vacinas. O Calendário Nacional de Vacinação prevê a aplicação da vacina pentavalente aos dois, quatro e seis meses de vida do bebê, mais dois reforços da DTP aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro reforço também está com cobertura vacinal em 86%. Adultos deveriam tomar a tríplice bacteriana a cada dez anos.

Hesitação vacinal. Embora as vacinas sejam comprovadamente eficazes e estejam disponíveis, notícias falsas ou falta de informação podem atrasar a aceitação ou mesmo levar à recusa do imunizante. Uma pesquisa realizada pelo Ipec a pedido da Pfizer mostrou que 22% das gestantes entrevistadas sabiam que a vacinação na gravidez protege tanto a mãe quanto o bebê. Em contrapartida, 78% achavam que se vacinar durante a gestação só protegeria a mãe de doenças infectocontagiosas.

Diagnóstico tardio. A tosse persistente, secreção nasal, espirros e febre são alguns dos sintomas da coqueluche, que podem ser confundidos com outras condições e atrasar a identificação da doença. Enquanto isso, sem tratamento adequado, a pessoa infectada segue transmitindo a enfermidade.

Mutação genética da bactéria que causa coqueluche. "Há evidências de que a bactéria tem sofrido alteração genética, reduzindo a eficácia das vacinas", diz Ahrens. Mesmo assim, a vacina continua eficaz, principalmente para os quadros graves.

Deslocamento de pessoas pode espalhar a doença. Tendo em vista que os primeiros surtos foram vistos fora do Brasil, viagens internacionais podem facilitar a propagação da bactéria, impactando mais as áreas onde a cobertura vacinal é baixa.

Melhora no diagnóstico. Os testes moleculares, muito usados na pandemia de covid-19, tornaram-se mais populares e estão sendo usados para diagnosticar coqueluche. Isso acelera a notificação de casos, implicando no aumento dos números. Segundo Richtmann, o acesso facilitado ao diagnóstico explica o maior registro de casos em São Paulo e no Paraná, bem como entre o público de 10 a 14 anos. "Em teoria, o aumento é em locais com mais acesso à saúde. São jovens de classe alta." Ahrens lembra que quem tomou a vacina aos 4 anos está, hoje, com 14, prazo para que a proteção caia.