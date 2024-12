Burnout: 12 sinais de que você está com esgotamento profissional

1. Exaustão emocional

Imagem: iStock

Se você experimenta constantemente sentimento de fadiga e a sensação de que faltam recursos emocionais, é bom ficar atento. A exaustão é uma das características mais importantes para a identificação do burnout e acontece quando o profissional sente que não tem energia para lidar com situações estressoras e com as exigências comuns do trabalho, além da perda do entusiasmo.

2. Despersonalização

É uma característica que se manifesta entre as pessoas com a síndrome e é chamada assim devido ao distanciamento emocional com as outras pessoas. Esse é um dos comportamentos que diferencia o burnout do estresse.

Também denominada cinismo, ela ocorre quando as pessoas passam a agir com indiferença, a ter comportamentos de hostilidade e uma atitude negativa em relação à profissão e às pessoas envolvidas no ambiente de trabalho, como colegas, chefes e, no caso de profissionais que lidam com o público, pacientes e clientes, por exemplo.