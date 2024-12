Cientistas criam produto a partir do sangue para reparar ossos quebrados

Os estudiosos combinaram peptídeos anfifílicos sintéticos — capazes de se agregarem e serem absorvidos como na membrana celular por tecidos orgânicos — com o sangue retirado de um paciente para criar um "remendo" sob medida. Como o material mistura justamente as moléculas e células essenciais do processo natural de regeneração do osso, especialmente os coagulantes, com o material sintético, ele se torna capaz de reproduzir de maneira mais eficiente e em maior escala o que aconteceria no corpo quando uma microfratura se fecha, por exemplo.

Material "biocooperativo" é um gel que pode ser montado, manipulado e até impresso por uma impressora 3D sem perder as funções naturais, dizem cientistas. Entre elas estão o comportamento normal de plaquetas para a coagulação do sangue, a fabricação de fatores de crescimento, além de componentes que promovem o crescimento de células estromais mesenquimais (subtipo de células-tronco), endoteliais e fibroblastos, essenciais para a formação de estruturas e tecidos como o osso.

Experimento teve sucesso em regenerar ossos de animais com o sangue deles. Grupo de 24 ratos foi observado para verificar o sucesso da técnica. Aqueles que receberam o implante do "gel" cirurgicamente tiveram, após seis semanas, uma ligeira maior formação de novos ossos na área da fratura (entre 56% e 62%) do que aqueles que receberam Bio-Oss, um substituto ósseo comercialmente disponível (cerca de 50%). Aqueles que não receberam intervenções tiveram apenas 30% de recuperação da massa óssea. Não foi verificada rejeição do material.

Cientistas acreditam que o gel poderá fazer parte de um kit acessível clinicamente no futuro. Apesar de reconhecerem que ainda é preciso avançar para pesquisas em humanos, os pesquisadores celebraram o sucesso do procedimento especialmente pelo seu alto potencial de biocompatibilidade, isto é, de ser customizado às necessidades do paciente, com baixos riscos de rejeição e maior eficácia na reversão das lesões.