Saiba quais são as alergias mais comuns no verão e seus principais sintomas

Os alimentos mais alergênicos são: amendoim, castanhas, frutos do mar, leite, ovo, peixes, soja e trigo. Mesmo quem nunca teve problema com alimentos que sempre comeu pode desenvolver alergia alimentar.

Alergia a ferroadas de insetos

Principais sinais: lesões que provocam coceira mesmo fora do local da ferroada, inchaço de pálpebras, lábios e orelha, falta de ar, tosse, queda da pressão, taquicardia, obstrução das vias aéreas, náuseas e suores intensos. Os sintomas alertam para a anafilaxia.

Ao ocorrer o ataque de insetos (como abelhas, formigas e vespas), células humanas chamadas mastócitos produzem anticorpos para combater as toxinas. Ao encontrá-las, ambos se grudam, e os mastócitos, rompidos no confronto, acabam liberando histamina, uma substância que aumenta a circulação sanguínea e desencadeia coceira, vermelhidão e inchaço. Se essa reação for local e pequena, menos mal. O problema é quando há uma hipersensibilidade no organismo inteiro a ponto de colocar a vida da pessoa em perigo.

Dermatites

Principais sinais: sintomas cutâneos como vermelhidão, descamação, bolhas, coceira intensa e sensação de queimadura.