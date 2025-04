Gracy diz que região íntima pode ter mudado por 'falta de uso'; é verdade?

Mudança de hábitos com ganho de peso e acúmulo de líquidos no corpo justificaria o aumento do volume da região da vulva. Faria mais sentido do que achar que tem relação com a falta de sexo. Alberto Guimarães, ginecologista

Período de confinamento da ex-BBB é pouco para causar mudanças. Guimarães diz que a abstinência sexual pode causar alterações na vagina, como maior atrofiamento, mas só a longo prazo —diferente do que aconteceu com Gracyanne, que ficou quase dois meses confinada no BBB, até sair em 18 de março. "Esse período é muito pouco para causar mudança perceptível, não faz sentido anatômico", afirma o ginecologista.

Oscilações hormonais são a principal causa de mudanças ao longo da vida. A produção de hormônios na adolescência coordena o surgimento de pelos pubianos e mais alterações, como o aumento do clitóris. Na gravidez, além da escalada dos hormônios, o aumento de líquido estimula a retenção e torna a vulva maior e mais elástica. Já na menopausa, a queda dos hormônios causa afinamento das mucosas, atrofiamento e redução dos pequenos e dos grandes lábios.