O que é ceratite, que Romana Novais teve após fazer procedimento estético?

O que é a ceratite?

A ceratite é uma inflamação na córnea, tecido transparente que protege a frente do globo ocular. No caso de Romana, o produto químico usado no procedimento causou queimadura ou lesão no local. Isso ocorre devido ao deslocamento da substância para o interior do olho, inclusive pela própria fricção ao fechar e abrir as pálpebras. A situação dela é a mesma de pessoas que tiveram cegueira temporária após o uso de pomadas capilares, por exemplo.

O tratamento varia conforme o diagnóstico. A médica, por exemplo, compartilhou que está usando colírios receitados por um médico e um tampão. O principal costuma ser lavar o olho com bastante água, retirar os cílios sintéticos e permanecer sem eles durante o tempo de recuperação. Há casos em que o profissional recomenda que a pessoa não faça mais o procedimento.

Quem tem hipersensibilidade conhecida aos produtos usados no procedimento não deve realizá-lo. Outro ponto importante é nunca fazer o alongamento sozinho e não usar produtos que não sejam próprios para as extensões. O ideal é procurar um profissional especializado e fazer a manutenção e higienização conforme o recomendado.

Como saber se há lesão na córnea?

Lesões no epitélio (a camada superficial da córnea) são mais comuns. Nesses casos, é normal ter: