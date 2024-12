Ajuda a recuperar músculos e dá energia: benefícios da carne seca à saúde

1. Ajuda na recuperação muscular

Por ser rica em proteínas, a carne seca ajuda na construção e recuperação muscular após o treino. O ferro, presente em grande quantidade, é importante para o transporte de oxigênio aos músculos, auxiliando na recuperação. Além disso, a vitamina B12 contribui para a formação das células, incluindo as musculares.

2. Reforça a imunidade

Fonte importante de proteínas, a carne seca contribui para a manutenção das células, incluindo as do sistema imunológico. Os aminoácidos presentes são necessários para a produção de anticorpos, essenciais para a resposta imune.

Além disso, minerais como ferro e zinco são fundamentais para o bom funcionamento do sistema imunológico. A carne seca também contém vitamina B12, que auxilia na produção de células sanguíneas, incluindo as de defesa do corpo.

3. Faz bem para a saúde óssea

Além das proteínas, que contribuem para a matriz óssea, a carne seca contém minerais importantes para a saúde dos ossos, como fósforo e, em menor quantidade, cálcio. O zinco, presente no alimento, também desempenha um papel de destaque na formação e mineralização óssea.