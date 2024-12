É mais higiênico enxugar a louça ou deixar que ela seque naturalmente?

Depois de lavar a louça, você seca os utensílios imediatamente com um pano de prato ou deixa pratos e copos no escorredor? Ambos os processos têm suas vantagens, mas é importante considerar não só a conveniência, mas também a higiene. A secagem adequada é essencial para evitar a contaminação por bactérias e outros micro-organismos, que podem causar problemas de saúde.

Qual método é melhor?

Em geral, deixar a louça secar naturalmente é mais higiênico do que enxugá-la com um pano. O motivo é que o pano pode acumular germes e bactérias, especialmente se não for lavado com frequência, pois ele acumula resíduos de alimentos e umidade após o uso.

Quando a louça seca no escorredor, o calor e a ventilação ajudam a eliminar micro-organismos presentes na superfície.