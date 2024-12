Jejum intermitente pode reduzir não só o peso, mas o seu cabelo também

Foi monitorado então o progresso do crescimento da pelagem dos animais. Sob qualquer um dos dois programas de jejum, a regeneração capilar dos ratos era mais lenta. Os ratos que comiam quando tinham vontade — mas com a mesma média de ingestão de calorias dos grupos em jejum — viram a maior parte dos pelos crescerem em um mês, enquanto aqueles que realizavam os jejuns tinham um crescimento apenas parcial após 96 dias.

O jejum intermitente pode ter benefícios para alguns órgãos e sistemas, mas causar danos a outros processos do corpo Imagem: iStock

Células-tronco dos folículos morriam porque o jejum iniciava uma reação em cadeia, facilitando comunicação entre as glândulas adrenais, que produzem hormônios do estresse, e as células de gordura na pele. Hormônios como o cortisol e a epinefrina então levavam à quebra da gordura — um processo que liberava ácidos graxos. Estas substâncias produzem bastantes radicais livres que danificam o metabolismo das células-tronco foliculares e até as destroem.

Apesar disso, os ratos que jejuaram tiveram melhora na tolerância à glicose, um sinal de maior saúde metabólica. A aplicação de um creme antioxidante com vitamina E antes e durante a dieta também se mostrou eficiente em prevenir os problemas de nascimento dos pelos, o que sugere que este efeito adverso do jejum intermitente é evitável.

Para checar se este efeito se estende aos humanos, os pesquisadores realizaram um pequeno teste com 49 pessoas jovens e saudáveis. Elas foram divididas entre um grupo que fazia jejum diário de 18 horas e outro que se alimentava sem restrições de horários. O crescimento capilar no grupo praticante de jejum intermitente era 18% mais lento do que entre aqueles que comiam livremente.