Jogue fora: utensílios pretos de cozinha podem liberar toxinas na comida

A toxicologista Linda Birnbaum, ex-diretora do Instituto Nacional para Ciências da Saúde Ambiental e do Programa Nacional de Toxicologia dos EUA, explicou à CNN que é melhor evitar o plástico preto já no supermercado.

"Eu recomendaria não utilizar plástico preto para materiais que terão contato com a comida ou comprar brinquedos com peças plásticas pretas".

Para ela, o resultado do estudo não é novidade —quem trabalha na indústria sabe que este tipo de plástico não deveria ser reciclado porque pode conter produtos químicos perigosos, mas que o seu alerta é importante.

"Não estou ciente [de que haja] qualquer nível seguro de retardantes de chamas bromados", categorizou ainda o médico Leonardo Trasande, professor de pediatria e saúde populacional da Universidade de Nova York à emissora americana.

Ele frisa que este tipo, especialmente, tem a tendência de se acumular no corpo humano por anos e são bastante tóxicos. Trasande é o autor principal de um estudo que concluiu que a intoxicação por este tipo de substância levou a um custo de US$ 159 bilhões ao sistema de saúde dos EUA apenas em 2018.

A Toxic-Free Future mantém uma plataforma, a Retailer Report Card, em que é possível checar os níveis de materiais tóxicos presentes em produtos de marcas internacionais. Caso queira checar a avaliação do que você tem em casa, é só acessar o retailerreportcard.com.