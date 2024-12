Por que a cirurgia de Lula foi no topo da cabeça se ele bateu a nuca?

O presidente Lula, 79, publicou um vídeo nesta sexta-feira (13) em que caminha no Hospital Sírio-Libanês após ter alta da UTI. Ele, que passou por um procedimento para conter um sangramento intracraniano, apareceu com um curativo no topo da cabeça —a hemorragia ocorreu após Lula sofrer uma queda e bater a nuca.

Curativo após trepanação

No vídeo, é possível ver um curativo no topo da cabeça, no lado esquerdo, após o presidente passar por um procedimento chamado trepanação. A trepanação foi feita para conter um sangramento decorrente da queda do presidente em outubro, quando ele machucou a nuca. O sangramento se formou na frente do crânio, no lobo frontal —o nome técnico é hematoma subdural frontoparietal.

A diferença entre o local da queda e a repercussão do sangramento acontece porque os coágulos não são lesões diretas no cérebro, mas nas meninges (as camadas que revestem o órgão). São elas: dura-máter, logo abaixo do crânio; aracnoide, no meio; e pia-máter —veja a divisão mais abaixo.