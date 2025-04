Quais chás as grávidas devem evitar por serem abortivos? Entenda os motivos

Canela - pode provocar constrição sanguínea e contração dos músculos do útero.

Boldo - possui efeitos tóxicos devido à presença do ascaridol, que pode causar abortos e má formação fetal.

Carqueja - relaxa o útero e pode provocar aborto.

Sene - pode provocar diarreia e contrações uterinas.

Calêndula - tem efeito abortivo.

Erva-doce - tem efeito abortivo.

Camomila - relaxa o útero e pode provocar aborto.

Cravo-da-índia - tem efeito abortivo.

Hortelã - pode provocar má formação do feto.

Buchinha do norte - tem efeito abortivo.

Arruda - pode provocar contrações uterinas, sangramentos e um processo abortivo. O excesso pode provocar ainda intoxicação e levar a infecções intestinais, problemas no funcionamento renal e hepático.

Arnica - pode provocar hemorragia e aborto.

Entre os piores chás para grávidas estão o de canela, o de boldo e o de erva-doce Imagem: Getty Images

Chás com cafeína

Os chás preto, mate, verde, branco e banchá são liberados, mas com restrições. Todos contêm cafeína, que deve ser evitada ao longo dos nove meses, pois estimula o sistema nervoso central, deixando a gestante agitada, com palpitações cardíacas e aumenta o risco de o bebê nascer com baixo peso.

Estudos indicam o consumo de até 300 mg por dia, o que equivale a três xícaras médias de chá. Saiba também que a cafeína é diurética, portanto pode intensificar as idas ao banheiro. Se isso é um incômodo, é bom reduzir o seu consumo.

Chás benéficos para grávidas