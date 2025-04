Tomografia x câncer: novo estudo alerta sobre o uso desnecessário do exame

Pesquisadores americanos alertaram no último dia 14 de abril sobre os riscos de exames de tomografia computadorizada —um procedimento padrão para obter imagens detalhadas de estruturas internas do corpo para o diagnóstico de doenças. Segundo um estudo, se o uso excessivo desse método não diminuir, exames de tomografia poderão ser responsáveis por 5% dos casos de câncer registrados em um ano.

"A tomografia computadorizada pode salvar vidas, mas seus riscos potenciais são frequentemente ignorados", afirmou Rebecca Smith-Bindman, radiologista da Universidade da Califórnia em San Francisco (EUA), que coordenou a pesquisa.

A tomografia computadorizada combina uma série de radiografias para criar uma imagem tridimensional do paciente. O tomógrafo se parece com um grande anel, no qual o paciente deitado é posicionado. Ele então é movido para dentro desse anel, que faz centenas de raios-X da área analisada no corpo.