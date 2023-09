Empresa que imprimia órgãos em laboratório cria salmão vegano; é saudável?

"Ainda assim, [nosso salmão] é um ótimo produto que tem um sabor muito parecido com o salmão. Estamos confiantes de que vamos melhorar o produto ao longo do tempo, pois este é apenas o nosso primeiro produto após três anos de desenvolvimento", afirma.

De acordo com Maria Fernanda Francelin Carvalho, engenheira de alimentos e doutora em ciência de alimentos pela Universidade Estadual de Maringá, o processo de impressão 3D de alimentos não necessariamente traz impactos negativos à saúde.

"Todas as matérias primas são provenientes de elementos comestíveis. As únicas alterações são palatabilidade e textura que são ajustadas e adequadas conforme desejo do fabricante", explica Carvalho.

Simsa defende que, em termos de saúde, o salmão impresso não contém microplásticos ou metais pesados. "Que infelizmente estão cada vez mais presentes em frutos do mar convencionais", afirma.

Carvalho aponta ainda que com a técnica é possível manipular alimentos de forma que fiquem ainda mais nutritivos.

"Não podemos determinar quanto tem de vitamina C em uma laranja com exatidão. Mas, no caso da impressão 3D, podemos manipular as fibras, a textura e nutrientes que possam ser mais facilmente absorvidos, logo, não há prejuízos salutares na ingestão deste tipo de alimento", afirma a engenheira de alimentos.