Amor, músicas e vídeos ajudam Kubrusly a enfrentar demência: 'Apagou todos'

O documentário "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí" retrata a história de um dos jornalistas mais queridos do Brasil: Maurício Kubrusly, 79. A produção do Globoplay mostra como é a vida do repórter, que fez sucesso no Fantástico (Globo) com o quadro Me Leva Brasil, após o diagnóstico de demência.

"Quer entender, quer estar junto"

Famoso por trabalhar em TV, rádio e jornais de SP e RJ, Maurício Kubrusly observou os primeiros sinais de perda de memória há sete anos. Em 2019, ele recebeu o diagnóstico de demência fronto temporal e foi afastado da TV Globo após 34 anos de trabalho para cuidados médicos.

Beatriz Goulart, casada com o repórter há mais de 20 anos, guia o documentário mostrando como é a nova rotina de vida de Kubrusly. Ele somente se recorda do nome da companheira 16 anos mais nova e tem seu apoio na vida pacata de passeios na praia, idas ao médico, encontros com amigos dos tempos de rádio e TV e volta ao passado através de suas reportagens