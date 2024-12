5 sinais que uma pessoa mentirosa tenta esconder a todo custo

Em se tratando do diagnóstico do transtorno da mentira, não é fácil, requer tempo e, muitas vezes, ajuda de um psiquiatra ou psicólogo. Geralmente ela é percebida por pessoas que convivem com o mentiroso patológico que não conseguem confirmar as histórias ou que ao confrontar o autor da história recebem uma nova versão.

Por ainda não ser uma doença de diagnóstico definido e por ser sintoma de doenças psiquiátricas, o tratamento começa com a investigação da identificação das outras patologias associadas e os cuidados com o paciente podem variar da psicoterapia (com finalidade de cuidar de problemas psicológicos como ansiedade e depressão) à psiquiatria clínica.

*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2023