Correr envelhece? A verdade por trás do mito

Existe um mito que circula há tempos: "Correr envelhece", pois deixa a pele flácida, favorecendo o surgimento de rugas. Mas será que isso é verdade?

A ciência diz o contrário! Quando praticada com responsabilidade, a corrida não só preserva a juventude, como traz uma série de benefícios para o corpo, a mente e até para a aparência.

A ideia de que "correr envelhece" vem, muitas vezes, da aparência da pele ou do desgaste percebido com o tempo. No entanto, correr em si não causa envelhecimento precoce. Pelo contrário, estudos mostram que a corrida aumenta a longevidade, melhora a saúde mental e promove uma pele saudável e radiante.