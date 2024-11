Pistache: 9 motivos saudáveis para você também amar o 'sabor da moda'

4. Protege o corpo de radicais livres: entre os principais antioxidantes presentes no pistache e que protegem o corpo dos danos causados pelos radicais livres, estão: a vitamina E, os carotenoides betacaroteno e luteína, além das antocianinas. Sabe-se que os antioxidantes são nutrientes importantes para prevenir doenças como câncer e as cardiovasculares, e o envelhecimento precoce.

5. É fonte de proteína: assim como outras oleaginosas, apresenta boa quantidade de proteínas: em 30 g do alimento encontramos cerca de 6 g do macronutriente. Entre os benefícios da proteína estão: mais saciedade, auxílio no ganho de massa muscular, aumento da imunidade e melhora na síntese de alguns hormônios.

6. Controla o colesterol e a pressão alta: o consumo regular contribui com a diminuição da pressão arterial e do colesterol considerado "ruim" (LDL). Isso se dá pelo efeito antioxidante, pela quantidade de fibras e pelas gorduras boas presentes no alimento.

7. Contribui com a saúde ocular: por ser fonte de antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, o consumo de pistache é importante para a saúde dos olhos. Essas substâncias reduzem o risco de o indivíduo desenvolver doenças oculares crônicas, como catarata e degeneração macular relacionada à idade. Ambas as condições, se não tratadas, provocam a cegueira.

8. Aumenta a longevidade: oleaginosas, assim como o pistache, podem aumentar a expectativa de vida. De acordo com estudos, esses alimentos combatem e previnem doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Portanto, o consumo regular evitaria esses problemas de saúde e aumentaria a longevidade.

9. Protege o coração: por reduzir a pressão arterial e o colesterol "ruim", o consumo regular de pistache é benéfico para o coração. Ambas as condições são consideradas fatores de risco para os problemas cardiovasculares. Por isso, as oleaginosas, em geral, contribuem com a prevenção de doenças que atingem o órgão, como infartos.