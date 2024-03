Reduz risco de diabetes e faz bem ao coração: 6 benefícios da macadâmia

As macadâmias possuem gorduras boas (monoinsaturadas), assim como o azeite, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol total e LDL (o chamado "colesterol ruim"), reduzindo o risco de doenças cardíacas, segundo uma análise publicada no Journal of Nutrition.

"Níveis muito altos de LDL podem promover o acúmulo de placas nas artérias, levando a doenças cardíacas ou ao derrame (acidente vascular cerebral)", alerta a nutricionista Cynthia Antonaccio, da Consultoria Equilibrium Latam.

2. Contribui para um coração saudável

O alimento contém ácido oleico, também conhecido como ômega 9, um ácido graxo insaturado essencial que desempenha um papel vital na síntese hormonal, contribuindo significativamente para a manutenção de uma pressão arterial equilibrada e níveis saudáveis de triglicerídeos.

A alta concentração de potássio e o baixo teor de sódio da macadâmia auxiliam na manutenção da pressão arterial. "Daí a importância de consumi-la sem sal para não impactar esses benefícios", recomenda Antonaccio.

A macadâmia ainda é rica nos antioxidantes flavonóides e tocotrienóis. Ambos diminuem a produção de substâncias inflamatórias que aumentam o risco de doenças cardíacas.