Pessoas que vivem com aneurisma têm mais risco de ansiedade e depressão

Quando são identificados riscos aumentados para ruptura do aneurisma, as opções de tratamento incluem neurocirurgia aberta para clipagem do aneurisma ou intervenções menos invasivas, como a embolização.

Nesse procedimento, um cateter é utilizado para chegar ao aneurisma e colocar fios chamados de "molas" para bloquear o fluxo sanguíneo que chega à região. Outra opção é aplicar um stent difusor de fluxo para normalizar a circulação do sangue naquele vaso.

"A decisão sobre o tratamento é baseada na avaliação clínica do paciente e em características específicas do aneurisma. O paciente exposto a um diagnóstico de aneurisma lida frequentemente com sintomas complexos como angústia, medo e incerteza. A existência desses sentimentos pode desencadear um ciclo de estresse, ansiedade e depressão que levam a desequilíbrios psicológicos com impacto na qualidade de vida", observa Piza.

"Sentar e esperar"

Foi o que aconteceu com a consultora de relações internacionais Marcela Santos* (nome trocado a pedido da entrevistada), hoje com 33 anos. Ela mora nos Estados Unidos e descobriu ter um aneurisma por acaso, após sentir uma parestesia no braço. Esse é o nome da sensação de picadas, formigamento ou dormência em partes do corpo, que pode ser transitória ou persistente. No caso dela, também se espalhou pelo resto do corpo.

Vários exames foram realizados para descartar danos nas terminações nervosas, entre eles, uma tomografia de cabeça e pescoço. "Nessa bateria de exames, os médicos encontraram o aneurisma. Quando você é tão jovem [na época, Marcela estava com 32 anos] e descobre que tem um aneurisma na cabeça, a primeira coisa que pensa é que vai morrer a qualquer momento. E o plano de ação de tratamento do aneurisma em uma paciente jovem como eu era sentar e esperar. Isso é muito difícil", conta.