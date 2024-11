Por que não se deve usar toalha passada no corpo para secar o rosto?

Quais as consequências para a saúde?

Usar a toalha de corpo no rosto pode representar vários riscos, ainda mais se ela não for trocada com regularidade:

Olhos: resíduos de sabonete, sujeira ou até mesmo de produtos químicos que estavam no corpo podem ser transferidos para os olhos, causando irritação, vermelhidão ou infecções, como conjuntivite.

Boca: usar a mesma toalha pode transferir bactérias ou outros patógenos para a boca, podendo causar infecções orais. O risco é maior havendo contato direto da toalha de banho com feridas ativas ou fluidos corporais contaminados.

Nariz: a sujeira e os resíduos na toalha podem irritar a mucosa nasal, levando a reações alérgicas. Já a propagação de germes pode agravar condições como sinusite.

Ouvidos: se a toalha estiver contaminada, o uso nos ouvidos pode aumentar o risco de infecções auriculares, como otite externa, também conhecida como "ouvido de nadador".