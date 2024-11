Ela fez um terço com as pedras que tirou da vesícula: 'Foram 62'

'Ter 62 pedras não é nada absurdo'

Nas redes sociais, muitas pessoas alegaram que Vanda Maria estivesse mentindo, mas a medicina reforça: ter essa quantidade de pedras, em tamanho de contas, e bem duras, é muito comum.

"Já vi pessoas com pedras muito grandes, com três ou quatro centímetros, e já vi centenas de pedras muito pequenas. Tive pacientes com mais de mil pedras. É bastante comum. Ter 62 não é nada absurdo. Vemos com frequência", diz Alexandre Sakano, cirurgião do aparelho digestivo da Beneficência Portuguesa, de São Paulo.

A consistência da pedra varia de acordo com o tipo de resíduo acumulado na vesícula. "Pedras feitas de sais biliares, que são minerais que unem a resíduos de remédios, podem ser bem duras, muito difíceis de quebrar. E podem funcionar, sim, em um colar. Se forem pedras formadas por gordura ou cálculos de colesterol, serão mais moles, com textura de argila", explica Sakano.

Pedras na vesícula podem ocorrer por várias causas e as mulheres são as maiores vítimas por conta das alterações hormonais. "Várias gestações, obesidade, operações ou uma vesícula parada pode facilitar o surgimento de pedras", diz Bruno Zilberstein, professor titular de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, em Campinas (SP).