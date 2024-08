Dor do lado esquerdo da barriga: o que pode ser e como aliviar

Outras causas para a dor na região incluem a diarreia ou inflamações no intestino, segundo a médica.

O baço também está localizado do lado esquerdo do abdome. "Na maioria das pessoas, porém, o baço não é um órgão que dói e não vai ser palpável", diz ela.

Se a pessoa sentir uma dor que irradia da lateral do corpo (nos flancos) para as costas, o mais provável é que seja pedra nos rins, segundo a gastroenterologista.

Outro incômodo comum é a dor no pé da barriga, que, de acordo com Guimarães, geralmente está relacionada à região do útero ou bexiga. Se a dor piora na hora de fazer xixi, a hipótese mais provável é a infecção de urina.

Já se acontecer no período pré-menstrual ou durante a menstruação, o incômodo é causado pela contração do útero. "Quando o útero contrai, gera um processo inflamatório. A menstruação é uma inflamação do útero, e há liberação de prostaglandinas, substâncias que estimulam também a contração do intestino. É por isso que muita gente, no período menstrual, tem até diarreia", explica Guimarães.

A médica destaca que esse tipo de incômodo pode ser considerado normal, mas é importante observar a intensidade dos sintomas. Dor muito intensa, frequente e acompanhada de sangramento volumoso são sinais da endometriose —condição ginecológica que afeta cerca de 10% de todas as mulheres e meninas em idade reprodutiva do planeta, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).