Resveratrol: pra que serve o composto natural e em que alimentos encontrar

Combate o estresse oxidativo

Por conter antioxidantes, o resveratrol atua combatendo os radicais livres do organismo. Por isso, está associado a diminuição do estresse oxidativo, o que reduz o risco de doenças como as cardiovasculares, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, colesterol alto, entre outras.

Aumenta a longevidade

O resveratrol ativa alguns genes associados a um envelhecimento mais lento e aumenta a longevidade. O consumo regular de alimentos com o fitonutriente evita a oxidação do DNA das células. Com isso, ele melhora a saúde de forma geral, afasta o risco de algumas doenças e impacta na quantidade de anos que o indivíduo viverá.

Diminui o risco de câncer

O surgimento do câncer está associado a diversos fatores como alimentação, estilo de vida e também ocorre devido a questões hereditárias e genéticas. No entanto, estudos apontam que o resveratrol diminui os riscos da doença aparecer ao reduzir a inflamação do organismo e bloquear o crescimento e a propagação das células cancerosas.