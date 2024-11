Cientistas filmam ovulação pela 1ª vez com detalhes extraordinários

Na segunda fase, células musculares lisas na camada externa do folículo fazem com que ele se contraia. A equipe testou bloquear a contração dessas células musculares, o que causou falha nos folículos. "Neste caso, a ovulação falhou", comentou Thomas.

Por fim, o folículo se rompe na terceira fase, com liberação do óvulo e fim da ovulação. "A superfície do folículo se projeta para fora e eventualmente se rompe, liberando o fluido folicular, as células do cúmulo e, finalmente, o óvulo", explica Tabea Lilian Marx, também coautora do estudo.

Visualizar como a ovulação ocorre abre caminho para novas pesquisas. O método de imagem ao vivo desenvolvido pelos cientistas permite que o processo seja estudado com alta resolução espacial e temporal, o que contribui para novos insights na pesquisa de fertilidade.

Para Melina Schuh, diretora do Max Planck e coautora, as descobertas mostram que a ovulação é um processo robusto. "Embora um estímulo externo seja essencial para desencadear a ovulação, os processos subsequentes operam independentemente do resto do ovário, pois todas as informações necessárias estão contidas no próprio folículo", diz.