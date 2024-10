'Abriu buraco no meu peito': Bananinha teve contratura capsular; o que é?

Dany Bananinha, 48, contou no Instagram teve contratura capsular, uma reação do corpo às próteses de silicone.

O que é contratura capsular

Esse quadro ocorre quando o corpo cria uma cápsula ao redor do implante de silicone, endurecendo e comprimindo a prótese.

Toda vez que colocamos um "corpo estranho" no corpo —que pode ser desde uma prótese de silicone até um pino de cirurgia ortopédica—, o organismo tenta isolar esse material do resto do corpo, formando uma cápsula ao redor dele. No caso do implante, com o tempo, essa cápsula pode espessar e endurecer, contraindo e "apertando" a prótese de silicone, causando a chamada contratura capsular.