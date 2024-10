Bolhas no sangue: como é doença que matou turista após mergulho em Noronha

Um turista morreu em Fernando de Noronha após praticar mergulho, na última terça-feira (14). Ele teve a chamada doença descompressiva ou doença de descompressão.

Entenda a doença

O homem de 43 anos estava realizado um mergulho autônomo — que é feito com o auxílio de um cilindro. O mergulhador atingiu uma profundidade de 60 metros para visitar uma embarcação naufragada.

A doença descompressiva ocorre quando há uma redução rápida na pressão do ambiente, causando formação de bolhas de gás (geralmente nitrogênio) nos vasos sanguíneo e no corpo. Nesses casos, parte do nitrogênio presente no sangue no estado líquido quer mudar rapidamente para o estado gasoso, formando bolhas e favorecendo embolias.