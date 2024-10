É seguro? Adolescente pode? Tire 8 dúvidas sobre o consumo de creatina

No contexto da atividade física, o suplemento ajuda a melhorar a performance. Estudos demonstram maior ganho de força muscular e redução da sarcopenia (a perda de musculatura que ocorre com a idade) em pessoas que se exercitam. Contudo, alguns cuidados são necessários ao consumir doses extras de creatina.

Confira as respostas para as principais dúvidas

1. Para quem a suplementação é indicada?

Em pessoas que desejam melhorar o desempenho, aumentar a massa magra e a força, a quantidade de creatina ingerida na alimentação pode não ser suficiente. Isso também vale para quem pratica exercícios intensos.

"Seria necessário consumir grandes quantidades desses alimentos para obter a dose recomendada e otimizar a performance física", diz o médico nutrólogo Diogo Toledo, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Segundo a nutricionista esportiva Gabriela Mieko, do Espaço Einstein de Reabilitação e Esporte, conseguimos obter cerca de 1g a 2g de creatina por dia pela alimentação. "A suplementação é necessária para atingir as doses recomendadas para benefícios de aumento de performance", explica. Vegetarianos e veganos, que têm menor ingestão de creatina pela dieta, também podem se beneficiar do suplemento.