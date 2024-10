Quer ganhar massa muscular? Você precisa adaptar a sua dieta

Você já ficou com a impressão de que mesmo treinando não consegue ganhar os músculos que queria? Talvez sua dieta não esteja adequada.

Quem deseja ganhar massa magra não pode focar apenas no treinamento físico. É fundamental adequar a dieta à rotina de exercícios com o objetivo em mente.

Para ajudar no ganho de massa muscular, a dieta deve ser hipercalórica, hiperproteica e de normoglicídica a hiperglicídica. Isso significa aumentar o consumo calórico, ingerindo mais do que se gasta, aumentar o consumo de proteínas, consideradas as construtoras do músculo, e também de carboidratos, responsáveis pelo transporte da proteína para o músculo.