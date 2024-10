O que é síndrome de Mueller-Weiss, doença que afeta Nadal e provoca dor?

Dor não é único sintoma. Inchaço na área, dificuldade de caminhar e apoiar o peso sobre o pé, limitação da amplitude de movimento no tornozelo e pé afetados, além de sensação de rigidez e desconforto também podem ser sentidos. Nadal chegou a ser visto mancando no Masters de Roma, dez dias antes do Roland Garros de 2022.

Tratamento depende de cada paciente e do grau de progressão da condição. Em casos mais leves, é recomendado o repouso e o uso de palmilhas ortopédicas. O médico também pode optar por imobilizar o pé por um tempo. Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser indicados para aliviar o desconforto.

Problema afeta parte traseira e a "curva" do pé Imagem: Getty Images/iStockphoto

Casos mais graves exigem injeções de corticosteroides para reduzir a inflamação, fisioterapia e até cirurgia. O procedimento hospitalar serve para realinhar o osso, o que ajuda a reduzir a dor. Ortopedistas também tentam estimular a regeneração do tecido ósseo, quando possível. O sucesso depende da gravidade do quadro e do organismo do paciente.

Em 2022, Nadal passou por uma ablação por radiofrequência do nervo afetado. Procedimento usou uma corrente para criar calor e aliviar as dores, segundo a rede ABC. O sucesso temporário permitiu que o tenista jogasse em Wimbledon daquele ano, mas ele acabou desistindo na semifinal por outra lesão, no abdome.

Cirurgia não garantiria que Nadal pudesse continuar jogando. Em 2022, ele mesmo confessou à imprensa que a operação não tem garantia de sucesso e que por isso avaliaria se correria este risco. O tenista sofreu mais problemas ortopédicos na coxa, joelho, mão esquerda, entre outros (como uma costela quebrada) ao longo dos anos. Ele também chegou a se queixar de dor no peito e dificuldades para respirar durante competições de 2022.