Lenda do tênis, Nadal anuncia aposentadoria aos 38 anos

Ele foi o primeiro tenista a conquistar 22 Grand Slams — foi ultrapassado recentemente por Djokovic. É o maior vencedor em Roland Garros, com 14 títulos.

Nadal vinha sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Ele precisou abandonar competições no meio e despencou no ranking.

O espanhol passou 209 semanas como o tenista número 1 do mundo. Atualmente, está na 158 posição.

Ele é o segundo do 'Big 3' a encerrar a carreira, depois de Roger Federer. Com isso, Djokovic é o único do trio que segue na ativa.