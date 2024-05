Sinto como se uma agulha espetasse o meio do meu pé enquanto ando; o que é?

De modo geral, inicialmente são recomendados repouso e aplicação de gelo ou compressas quentes para aliviar a inflamação e a dor.

Além disso, o uso de medicamentos anti-inflamatórios e corticosteroides ajuda a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. Sem esquecer das sessões de fisioterapia, essenciais para a recuperação.

Já para dar suporte e correção a desalinhamentos da pisada, o uso de palmilhas ortopédicas e exercícios de fortalecimento muscular específicos são frequentemente indicados.

Em casos mais graves, quando as terapias conservadoras não são suficientes, podem ser consideradas intervenções modernas como terapias por ondas de choque, técnicas infiltrativas e tratamentos ortobiológicos.

A cirurgia, aliás, é indicada como uma última opção. Ou seja, quando nenhum dos outros tratamentos acabaram com as dores no meio do pé.

Dá para evitar?

Vale saber que muitas dessas dores são exacerbadas pelo uso prolongado de calçados inadequados. Por isso, escolher sapatos com amortecimento e suporte adequados é crucial para prevenir problemas futuros. Evite calçados muito rasteiros ou com solados duros, principalmente se você fica muito tempo de pé ou caminha bastante.