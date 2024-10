'Você tem a droga na palma da mão': bets são 'pandemia'; como tratar vício?

A maioria é homem. Antes, eles chegavam no nosso ambulatório pedindo ajuda aos 40 anos. Hoje, pela intensidade do estímulo e facilidade de acesso, chegam entre 20 e 30 anos. A média é 25. Katia Branco Domingues Valente, psiquiatra voluntária do Pro-Amiti (Programa de Transtornos do Impulso) do Instituto de Psiquiatria da USP

Pesquisa Datafolha mostra que 30% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online têm de 16 a 24 anos. O problema é que a parte do cérebro humano responsável por melhor discernimento e capacidade de escolhas só está totalmente formada após os 25. "Um garoto de 15, 16 anos vai entrar nessa vida sem critério para perceber que está tendo um problema", diz a médica.

Em 2023, o Pro-Amiti teve 160 inscrições para atendimento, das quais 94 estão em espera. Neste ano, já foram 115 inscritos para triagem, que também aguardam, totalizando 209 na fila. A assessoria de imprensa do IPq informou que "em razão do aumento de demanda desde 2023, as triagens de casos novos estão suspensas por tempo indeterminado".

Enquanto no jogo do bicho ou loterias esportivas a pessoa jogava uma vez e esperava de três dias a uma semana para ter o resultado, hoje é possível apostar em vários jogos ao mesmo tempo e ter retorno ao longo do dia com alguns cliques.

Quando você tem a droga na palma da mão, o grau de estimulação é mais rápido, e maior é o poder de dependência. Elizabeth Carneiro, psicóloga especialista em dependência química pela Unifesp

Segundo ela, ficar 24 horas à espera de resultados que podem mudar a vida financeira gera uma tensão sustentada muito adictiva. E esse novo modo de jogar, que tem um efeito no cérebro semelhante ao da anfetamina, "tem sido visto como uma grande pandemia".