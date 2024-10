Ele é fisiculturista em cadeira de rodas: 'Recusei cirurgia para competir'

Escolher pelo procedimento o colocaria automaticamente fora da próxima competição, que ocorre nesta quinta-feira (10), e possivelmente de muitas outras seguintes, tanto pelo tempo de recuperação quanto pela mudança da categoria, caso volte a andar sem depender de sua cadeira de rodas.

Tenho a possibilidade de fazer a cirurgia, mas preferi não fazer agora para seguir com minha carreira. Sei que isso me daria mobilidade, mas tenho um propósito, não me permito fazer. Quero ser o primeiro Mr. Olympia da categoria. Depois de dois ou três títulos, posso pensar em fazer.

Josué Monteiro

O campeonato é o mais importante no fisiculturismo e consagrou nomes de grandes atletas no passado, como os mundialmente conhecidos Arnold Schwarzenegger e Louis Jude Ferrigno, que interpretou Hulk no cinema. O brasileiro Ramon Dino também conseguiu o segundo lugar da competição em 2023, na categoria Classic Physique.

Monteiro conquistou o terceiro lugar do Mr. Olympia no ano passado na categoria Wheelchair e agora quer subir ao pódio de novo.

"Esse esporte salvou minha vida: eu era um cara que morava numa casa pequena, estava no fundo do poço. Sempre valorizei, saberia que um dia daria certo", conta.

O começo de sua revelação no esporte foi em 2019, por meio do convite de um influenciador conhecido como Toguro. O influencer chamou Monteiro para morar e produzir conteúdos por três meses na Mansão Maromba, uma espécie de reality show que foca principalmente em atletas de fisiculturismo.