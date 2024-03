Com diabetes e muitos músculos: ele ganhou 60 kg e levanta 400 kg no treino

Em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, o criador de conteúdo digital Guilherme Vieira, 23, prepara-se para mais uma série na academia, onde irá levantar 400 kg em um equipamento de pernas.

Apesar da carga elevada, a cena é até comum em muitas academias, não fosse por Guilherme levar seu medidor de glicose e seringas com insulina.

Ele tem diabetes tipo 1, diagnosticado desde 2015. A doença faz com que seu próprio organismo ataque células que produzem insulina, o que faz com que a quantidade desse hormônio seja insuficiente para fazer a glicose entrar em suas células, aumentando a glicemia no sangue.