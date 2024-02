'Rompi pulmão no leg press': jovem com fibrose cística levanta 200 kg

O modulador citado em questão é o Trikafta e foi incorporado ao SUS para tratamento da fibrose cística pulmonar no ano passado. De acordo com o jovem, testes genéticos indicam que ele seria elegível ao uso do medicamento, que tem alto custo —pode ter o valor do tratamento superior a R$ 100 mil por mês.

Nathalie Martins Salvalagio, advogada de Lucas, explica que o município de Jaú alega que o processo para importação é burocrático. "Porém o juiz já descartou as alegações, tanto que já penhorou os cofres públicos. No momento, o recurso entendeu que a sentença deve permanecer como está, obrigando a entrega do remédio por tempo indeterminado. Mas o município recorreu", comenta Salvalagio.

"O ideal seria de fato eles entregarem continuamente, senão a gente consegue penhora por três meses, presta contas, aí o remédio acaba e eles não entregam, e o mesmo procedimento começa de novo. É um medicamento importado, com apenas uma importadora no país. Então não justifica a morosidade da justiça", continua a advogada.

Até o momento da publicação desta reportagem, a pasta responsável pela saúde do município de Jaú não se pronunciou sobre o processo.

Com uma doença grave, o jovem ainda mantém sonhos no esporte. "Sempre fico com medo, mas digo a mim mesmo que não posso parar. Quero ser o primeiro fisiculturista a ter fibrose cística, inovar no esporte", diz.