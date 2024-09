'Espero um dia poder dizer que temos um baixo risco de morrer de câncer'

Melhorar a nossa resposta imunológica ao câncer

"O tumor é um objeto estranho [em nosso organismo], não é normal. Mas o corpo tem dificuldade em entender que isso é algo que deve ser eliminado. Em uma parte dos nossos ensaios, analisamos o câncer de cada paciente individualmente, para ver onde estão as anomalias, e treinamos o sistema imunológico para atacar as células cancerosas."

Compreender melhor por que as células cancerosas crescem tão rapidamente e de forma tão anormal

"Muitas vezes, isso ocorre porque um dos genes que controlam as proteínas que fazem as células se replicarem está quebrado. O tumor é como um carro que está indo muito rápido pois o pedal do acelerador está preso, então precisamos encontrar maneiras de freá-lo. Impedir que as células cancerosas cresçam anormalmente."

Melhorar o foco da quimioterapia

Barr explicou também que algumas pesquisas visam afinar o foco dos medicamentos usados na quimioterapia, que "envenenam as células cancerosas", mas também outras células saudáveis. "Temos tratamentos que permanecem e destroem células apenas no tumor, e não no resto do corpo."