5 sobremesas saborosas, saudáveis e refrescantes para o calorão

Um picolé ajuda muito a enfrentar as altas temperaturas. Nessa receita, Taise Spolti propõe um sorvete com gostinho de infância feito com avelã, cacau em pó e banana

Ingredientes

250g de avelãs

50g cacau em pó 100% (sem açúcar)

250ml de leite vegetal da sua escolha (quem preferir pode usar leite normal também)

4 bananas médias

2 colheres rasas de sobremesa de açúcar demerara ou mascavo (só use se achar necessário deixar mais doce. As bananas já adoçam naturalmente.)

Modo de preparo

Asse por alguns minutos as avelãs em forno a 200 graus, assim é mais fácil de processar e extrair delas a gordura do bem, para dar liga à pasta de avelã com cacau. Coloque-as ainda mornas em um processador de alimentos (pode ser em liquidificador, mas teremos que ter um pouco de paciência para parar e mexer de vez em quando) junto ao cacau em pó 100% e deixe batendo até formar uma pasta lisa. Tenha paciência, toda pasta de nuts demora de quinze a vinte minutos processando, até chegar ao ponto que desejamos. Portanto, não tenha pressa. No final, vai ficar tão gostoso que você vai querer comer de colher. Mas segure a vontade para o picolé. Com a pastinha pronta, bata-a no liquidificador, com as bananas, o açúcar e o leite vegetal. Coloque em forminhas de picolé (ou em saquinho para fazer sacolé) e deixe no congelador até congelar bem (4h em média).

