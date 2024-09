Fraqueza, memória ruim, pé formigando: os sinais da falta de vitamina B12

Que tipo de suplementação costuma ser mais indicada?

Para quem necessita, é possível que o profissional indique a metilcobalamina (forma ativa da vitamina B12) por meio de comprimidos ou injetável. No processo do metabolismo da vitamina B12 existem outros nutrientes associados, como as vitaminas B6, B9 e o ferro. Portanto, é importante avaliá-los para também verificar se há necessidade de suplementar outras substâncias.

*Com informações de reportagem publicada em 26/12/2022