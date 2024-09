3 motivos que vão te fazer nunca mais cutucar suas espinhas

1) Vai doer e ficar ainda maior

Não poderia sair nada de bom em mexer em um processo inflamatório sem luvas, sem limpeza adequada e, de quebra, com uma força exagerada. A piora da reação inflamatória é quase certa, o que causa inchaço -o que era apenas um cravo ou espinha discreta pode se tornar um grande ponto vermelho no rosto. A dor também pode aparecer, culpa do trauma causado ao tentar espremer a pele.

Se a medida desesperada é por conta de algum evento social, mais eficiente e seguro é aplicar um gel ou pomada específica para secar espinhas. Procure na fórmula por alguma dessas substâncias: ácido salicílico ou peróxido de benzoíla, pois têm ação anti-inflamatória e antibacteriana. Máscaras de argila têm função secativa e também podem ser usadas para acelerar a cicatrização da pele.

2) A pele pode ficar marcada

O processo inflamatório da espinha pode necrosar o tecido, o que pode causar uma depressão na pele, que é a cicatriz. Manchas também podem aparecer, especialmente em peles escuras, porque têm a tendência de produzir pigmentação como resposta a alguma lesão.

E, para tentar reverter qualquer um desses quadros, é preciso realizar procedimentos médicos que utilizam laser, agulhas e peelings. No entanto, dependendo do tipo da cicatriz, ela pode não sumir por completo, apenas ter sua aparência suavizada.