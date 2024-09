Sentado o dia todo? Veja quanto tempo de exercício é preciso para compensar

Embora seja uma realidade comum para muitas pessoas, ficar sentado o dia inteiro não faz bem para a saúde de ninguém. Mas haveria uma quantidade de tempo de exercício diário capaz de "compensar" tantas horas de sedentarismo?

De acordo com uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine, até 40 minutos de "atividade física de intensidade moderada a vigorosa" todos os dias é a quantidade certa para equilibrar 10 horas sentado e quieto — normalmente o que grande parte das pessoas passa trabalhando em frente ao computador.

O estudo, publicado em 2020, avaliou que realizar algumas atividades físicas razoavelmente intensas, como ciclismo ou caminhada rápida, pode diminuir o risco de morte precoce.