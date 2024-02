LPF: técnica da 'barriga negativa' reduz mesmo a circunferência abdominal?

Em relação aos demais benefícios do LPF defendidos por instrutores, influenciadores e sites que se dizem especializados na prática, alguns deles não chegaram a ser endereçados em estudos.

Já outros foram combatidos por cientistas, e alguns se provaram mais bem alcançados a partir de outras estratégias.

A fisioterapeuta Kari Bo, por exemplo, contribuiu para um estudo que comparou a eficácia de exercícios hipopressivos e do treinamento muscular do assoalho pélvico para prevenir e tratar incontinência urinária de esforço em mulheres e prolapso de órgãos pélvicos.

No artigo, publicado pela British Journal of Sports Medicine em 2017, o treinamento muscular do assoalho pélvico mostrou-se mais eficiente e a autora sugere que a estratégia de marketing da técnica hipopressiva é maior do que suas evidências.

Os poucos ensaios randomizados e controlados mostraram que treinar o assoalho pélvico é mais eficaz para prevenir e tratar as condições.

Kari Bo, fisioterapeuta

Kari, que é PhD em ciência do exercício e professora convidada da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, acrescenta que o efeito imediato de uma manobra hipopressiva é menos eficaz para a ativação dos músculos do assoalho pélvico do que uma contração real dessa musculatura.