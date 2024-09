Suplementos praticamente inúteis? Esses 7 podem ser só perda de dinheiro

Conversamos com especialistas que explicam por que essas opções provavelmente só vão te fazer gastar dinheiro.

1. Multivitamínicos

Multivitamínicos são muito usados com a expectativa de melhorar a saúde geral e a imunidade. "No entanto, pessoas que têm uma dieta equilibrada não precisam de todas as vitaminas e minerais contidos nesses suplementos", fala a nutricionista Thays Pomini.

Cada pessoa tem uma necessidade específica de vitaminas, de acordo com seu nível de atividade física e alimentação. Por isso essas opções genéricas podem te fazer investir em vitaminas que simplesmente não serão bem aproveitadas pelo seu corpo.

"O ideal é passar com um nutricionista e montar um plano alimentar", diz o nutricionista Alan Tiago Scaglione. "Caso esse plano não supra as necessidades, aí sim o nutricionista indica um polivitamínico manipulado, com as quantidades adequadas à sua necessidade."

2. Termogênicos à base de cafeína

Muitos suplementos vendidos no mercado como "termogênicos" ou até indicados como "pré-treino" têm como substância principal a cafeína —a mesma que você encontra na sua xícara de café de cada dia.