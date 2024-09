Tribulus e maca peruana: para que serve cada um e quais os benefícios?

Tubérculo bastante semelhante ao rabanete, ele é fonte de vitaminas e minerais importantes, além de carboidratos e proteínas. Pode ser consumido em cápsulas ou em pó. Recomenda-se ingerir de 400 a 1000 mg por dia. Há diversas possibilidades de consumo. É comum ser usada com bebidas frias e quentes, bolos, biscoitos, tortas, pão, sopas e ensopados. Veja alguns benefícios:

Controle da diabete: A maca peruana diminui a absorção de glicose no organismo devido à grande quantidade de fibras em sua composição. Além disso, o seu consumo regular inibe a ação de uma enzima que age no processo de digestão e reduz a inflamação associada a doenças crônicas, como diabetes tipo 2.

A maca peruana diminui a absorção de glicose no organismo devido à grande quantidade de fibras em sua composição. Além disso, o seu consumo regular inibe a ação de uma enzima que age no processo de digestão e reduz a inflamação associada a doenças crônicas, como diabetes tipo 2. Ajuda a emagrecer: O alimento fornece fibras e carboidratos complexos, o que contribui para que a pessoa se sinta mais saciada, reduzindo o consumo durante as refeições. E as fibras ajudam o intestino a funcionar melhor, o que evita inchaços abdominais e desconfortos.

O alimento fornece fibras e carboidratos complexos, o que contribui para que a pessoa se sinta mais saciada, reduzindo o consumo durante as refeições. E as fibras ajudam o intestino a funcionar melhor, o que evita inchaços abdominais e desconfortos. Aumenta a fertilidade masculina: Estudos comprovam que a maca peruana influencia na fertilidade masculina, aumentando a quantidade de sêmen e melhorando a mobilidade dos espermatozoides, o que tornavam os homens mais férteis.

Estudos comprovam que a maca peruana influencia na fertilidade masculina, aumentando a quantidade de sêmen e melhorando a mobilidade dos espermatozoides, o que tornavam os homens mais férteis. Reduz a disfunção erétil: Um estudo divulgado no Journal of Andrology analisou homens com disfunção erétil. Aqueles que consumiram por quatro meses a maca peruana melhoraram o desempenho sexual em comparação com aqueles que não tiveram acesso ao tubérculo.

Um estudo divulgado no Journal of Andrology analisou homens com disfunção erétil. Aqueles que consumiram por quatro meses a maca peruana melhoraram o desempenho sexual em comparação com aqueles que não tiveram acesso ao tubérculo. Diminui sintomas da menopausa: Os sintomas desagradáveis que muitas mulheres vivenciam na menopausa, como ondas de calor, secura vaginal, alterações de humor e problemas de sono podem ser atenuados com a maca peruana. O tubérculo equilibra os níveis hormonais, melhora o humor, diminui a fadiga e interfere no metabolismo ósseo, inibindo a desmineralização.

Os sintomas desagradáveis que muitas mulheres vivenciam na menopausa, como ondas de calor, secura vaginal, alterações de humor e problemas de sono podem ser atenuados com a maca peruana. O tubérculo equilibra os níveis hormonais, melhora o humor, diminui a fadiga e interfere no metabolismo ósseo, inibindo a desmineralização. Afasta o câncer: A maca peruana ajuda a combater os radicais livres, que podem danificar as células do corpo e causar câncer. O tubérculo tem ainda propriedades antioxidantes, como antocianinas, que podem afastar a inflamação do corpo e ajudar na proteção contra o câncer, problemas cardíacos e outras doenças crônicas.

A maca peruana ajuda a combater os radicais livres, que podem danificar as células do corpo e causar câncer. O tubérculo tem ainda propriedades antioxidantes, como antocianinas, que podem afastar a inflamação do corpo e ajudar na proteção contra o câncer, problemas cardíacos e outras doenças crônicas. Protege o coração: Seu consumo regular controla o colesterol ruim (LDL) e aumenta as taxas do bom colesterol, além de diminuir a hipertensão e ter efeito vasodilatador, devido à presença do ômega 3 em sua composição.

Seu consumo regular controla o colesterol ruim (LDL) e aumenta as taxas do bom colesterol, além de diminuir a hipertensão e ter efeito vasodilatador, devido à presença do ômega 3 em sua composição. Aumenta o desempenho esportivo: A maca peruana, consumida após o exercício, ajuda a reduzir a fadiga muscular e dores, pois diminui a quantidade de ácido lático e ácido malônico no organismo. Além disso, melhora a disposição.

A maca peruana, consumida após o exercício, ajuda a reduzir a fadiga muscular e dores, pois diminui a quantidade de ácido lático e ácido malônico no organismo. Além disso, melhora a disposição. Turbina a imunidade: A maca peruana combate à fadiga e melhora a resistência. Isso ocorre porque o alimento aumenta os níveis de antioxidantes importantes no organismo. Além disso, ela é rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco e magnésio, que proporcionam um equilíbrio imunológico no corpo.

Tribulus terrestris

Imagem: iStock

O Tribulus terrestris, também conhecido como Gokshura ou Gokharu, há muito tempo é usado nas medicinas indiana e chinesa. Do extrato do fruto seco dessa planta é feito o pó para produzir cápsulas e tabletes. No Brasil ele é considerado um medicamento fitoterápico que necessita de prescrição médica ou de nutricionistas com especialização em fitoterapia para compra. Conheça seus benefícios: