Paçoca pode ser uma boa opção para o pré-treino?

É preferível ingerir o amendoim não processado no pré e pós-treino, pois oferece energia na forma de ácidos graxos e tem menos açúcar. Outra opção disponível é a paçoca sem açúcar. No entanto, é fundamental adicionar outra fonte de carboidratos, principalmente se for um treino de longa distância ou de alta performance. Roberta Frota Villas Boas, endocrinologista do Hospital Nove de Julho (SP)

Vale lembrar que o consumo da paçoca é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, ela deve ser ingerida com moderação por alguns grupos específicos. São eles:

pessoas com diabetes;

alérgicos ao amendoim;

quem deseja emagrecer ou restringir a quantidade de calorias ou açúcar da dieta.

