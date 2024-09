Quer músculos maiores? Evite 8 erros que atrapalham a hipertrofia

Quando os raios solares penetram na nossa pele, desencadeiam uma série de reações que levam à produção da vitamina D. Ela é metabolizada no rim e no fígado e, a partir deles, começa a ter uma ação em todos os demais órgãos e tecidos e também no sistema músculo-esquelético Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela FMUSP

A especialista acrescenta que, nos músculos, a vitamina D se liga aos receptores celulares e auxilia tanto na manutenção como na contração da musculatura.

Por mais que existam suplementos e alimentos fontes de vitamina D, a ciência já aponta que a substância tem maior estabilidade e durabilidade no nosso organismo quando é produzida pela exposição solar. "O ideal é expor a pele, sem proteção, no horário de pico da luz solar, entre as 12h e 15h. Basta um terço do corpo exposto por até 20 minutos para pessoas de pele clara. Para quem tem pele parda ou negra [em que a síntese de vitamina D fica prejudicada pela maior concentração de melanina], o mais indicado é de 30 minutos a uma hora", afirma a médica.

5. Viver estressado e/ou dormir mal

Quando estamos muito nervosos ou ansiosos, há um aumento do nível de cortisol (popularmente chamado de hormônio do estresse) no organismo. Isso prejudica a produção de testosterona ("hormônio masculino"), estrogênio ("hormônio feminino") e GH (hormônio do crescimento), que são anabólicos e favorecem a manutenção e construção do tecido muscular.

Dormir mal também prejudica a hipertrofia pois gera um estresse no organismo e aumenta o nível de cortisol. Além disso, é durante o período de sono que nosso corpo "fabrica" boa parte da testosterona (que também é produzida pelas mulheres) e GH.