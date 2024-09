Flexão de braço: veja como aumentar o peitoral e truques para evitar erros

Para iniciantes, é aconselhável a realização do exercício com os joelhos apoiados no chão. "Essa adaptação reduzirá a resistência do movimento e a execução ficará mais fácil", esclarece Lima.

Também não é necessário descer o tronco até muito próximo do solo no início; isso deverá acontecer à medida que o praticante ganhar força. O próximo passo — realizar o exercício sem apoiar os joelhos — deve ser dado apenas quando o aluno conseguir manter o alinhamento do quadril com o tronco.

Como evoluir