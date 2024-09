Esta é melhor forma de consumir biotina para cabelo e pele, segundo Harvard

Isso porque o uso da biotina pode disfarçar problemas cujos sintomas são justamente a queda de cabelo e as unhas fracas, como a deficiência de ferro — e atrasar um diagnóstico que tem impacto no resto do corpo.

Além disso, mesmo não sendo tóxica, o excesso de biotina no organismo pode provocar sintomas incômodos como náuseas, diarreia, acne, descamação ao redor dos olhos e conjuntivite.

Fontes: Clarissa Hiwatashi Fujiwara, nutricionista, membro do Departamento de Nutrição da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica) e coordenadora de nutrição da Liga de Obesidade Infantil do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo); Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia); Maria Fernanda Barca, endocrinologista, membro da Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e da SEE (Sociedade Europeia de Endocrinologia); e Virgínia Fernandes, endocrinologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC (Universidade Federal do Ceará), da Rede Ebserh.

*Com informações de reportagem publicada em 26/04/2022