Pele áspera e craquelada? Saiba em que está errando e segredos para evitar

Seus braços, pernas, cotovelos e joelhos ficam com textura áspera, esbranquiçada, craquelada, sem vida e até com lesões decorrentes de coceiras durante o inverno? As condições climáticas, como baixa umidade, frio e poluição, são as principais responsáveis por deixar a pele ressecada.

"As pessoas têm rotinas muito bem estabelecidas para o rosto, porém se esquecem de fazer o mesmo com o corpo", afirma Camila Dezanetti, dermatologista, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e professora no Unidep (Centro Universitário de Pato Branco/PR), do Grupo Afya.

Para Ebert Mota Aguiar, dermatologista do HDT (Hospital de Doenças Tropicais) da UFT (Universidade Federal do Tocantins) e vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), não se pode negligenciar a atenção com a pele e é necessário um olhar diferenciado porque é um órgão muito importante.